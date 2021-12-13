Москва, 13 декабря, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Вопрос признания сертификатов вакцинации от COVID-19 с Белоруссией является чисто техническим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Минздрав России Михаил Мурашко

«Вопрос признания сертификатов вакцинированных является на сегодняшний день уже фактически техническим», — сказал министр на совместной коллегии Минздрава РФ и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Россия и Белоруссия обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19, данная мера значительно облегчит жизнь гражданам двух стран.

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