Мурашко назвал техническим вопрос признания COVID-сертификатов с Минском
Москва, 13 декабря, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Вопрос признания сертификатов вакцинации от COVID-19 с Белоруссией является чисто техническим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Минздрав России
Михаил Мурашко
«Вопрос признания сертификатов вакцинированных является на сегодняшний день уже фактически техническим», — сказал министр на совместной коллегии Минздрава РФ и Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Россия и Белоруссия обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19, данная мера значительно облегчит жизнь гражданам двух стран.
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