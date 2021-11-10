Москва, 10 ноября 2021, 15:11 — REGNUM Россия и Белоруссия обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19, данная мера значительно облегчит жизнь гражданам двух стран. Об этом 10 ноября заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Он добавил, что в Минске видят этот вопрос и будет обсуждать с Москвой варианты его решения.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигналов по ограничению въезда граждан Белоруссии в Россию из-за ситуации с коронавирусом от оперштаба не поступало.
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