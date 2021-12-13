Новосибирск, 13 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 13 декабря, внёс предложение о снятии ограничений по заполняемости залов кафе и ресторанов, в том числе, при расстановке столов и посадочных мест. Это сделано на фоне создания в заведениях общепита COVID-free территорий, благодаря ранее введённым ограничительным мерам, сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом режим повышенной готовности в регионе необходимо продлить на весь период зимнего эпидсезона, уточнил Травников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 20 декабря действие системы QR-кодов в Новосибирской области будет распространено на организации сферы услуг, а работа детских развлекательных центров и комнат — приостановлена в период новогодних каникул.

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