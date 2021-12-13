Новосибирск, , 11:38 — REGNUM В Новосибирской области с 20 декабря действие системы QR-кодов будет распространено на организации сферы услуг. Об этом было сказано сегодня, 13 декабря, на оперативном совещании под руководством губернатора региона Андрея Травникова.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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При этом параллельно на региональном уровне разработают новые меры поддержки для учреждений, которые временно приостановят работу.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области остаётся непростой: за прошедшую неделю зафиксировано 2738 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — на 1% меньше предыдущей недели. Подобная ситуация — с отсутствием значительного снижения — сохраняется уже четыре недели.

Щербатов предложил продлить режим повышенной готовности и расширить перечень организаций, допуск в которые осуществляется только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или справку о перенесённой коронавирусной инфекции в течение предыдущих шести месяцев.

Речь о парикмахерских, салонах красоты, косметических, массажных и SPA-салонах.

Губернатор региона поддержал предложение. Кроме того, режим повышенной готовности в регионе необходимо продлить на весь период зимнего эпидсезона, уточнил Андрей Травников.