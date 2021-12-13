Манагуа , 13 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Никарагуа получила миллион доз вакцины от COVID-19 от Китая 12 декабря, сразу после разрыва дипломатических отношений с Тайванем. Об этом сообщает новостное агентство BBC со ссылкой на заявление правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Даниель Ортего

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«Мы вернулись с замечательной новостью о том, что народ Никарагуа получит в дар миллион доз вакцины», — заявил сын президента Никарагуа и один из его советников Лауреано Ортего.

Тайбэй сообщает, что «глубоко опечален» тем, что «Никарагуа пренебрегла многолетней дружбой» в пользу Китая. Ранее Тайвань был важным торговым партнером Никарагуа, но на прошлой неделе президент Даниэль Ортего заявил, что считает Тайвань «неотъемлемой частью Китая». Китай настаивает, что любая страна, желающая установить с ним дипломатические отношения, должна отказаться от своих связей с Тайбэем.

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