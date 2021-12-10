Манагуа , , 05:58 — REGNUM Возобновить дипломатические отношения решили Пекин и Манагуа после заявления МИД Никарагуа о разрыве дипотношений с Тайванем. Об этом 10 декабря сообщило Центральное телевидение Китая.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Китай и Никарагуа подписали двустороннее коммюнике «О возобновлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Никарагуа».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Никарагуа разорвали дипотношения с Тайванем. В заявлении МИД Никарагуа сказано, что Тайвань является неотделимой частью Китая, а правительство КНР — единственный орган власти, представляющий весь Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: Никарагуа решила разорвать дипотношения с Тайванем