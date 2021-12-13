Москва, 13 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Законопроектом о QR-кодах права граждан не ограничиваются. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

«Ни о каких-либо ограничениях прав граждан речи не идёт. Речь идёт о порядке оказания услуг, когда идёт резкий эпидемиологический подъём», — сказала Голикова.

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Она обратила внимание на то, что сейчас складываются ситуации, когда регионы принимают решения, ограничивающие права граждан. Законопроект вводит единые требования к действиям региональных властей, отметила вице-премьер.