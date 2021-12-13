Москва, , 10:36 — REGNUM Законопроект не вводит QR-коды. Как передает корреспондент, об этом 13 декабря на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

QR-код geralt

«Законопроект не вводит QR-код. Речь идёт о том, что на территории РФ вводится единый документ, который содержит информацию о вакцинации, перенесённом заболевании и медицинском отводе. Штриховой код внутри него — это технологическое решение, которое позволяет контролировать действительность и сроки действия вакцинации», — сообщила Голикова.

Законопроект носит временный характер, дата определена до 1 июня 2023 года. Госдума планирует рассмотреть законопроект 16 декабря.