Вашингтон, 13 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Украина входит в российскую сферу влияния, и американские солдаты не должны воевать за независимость этой страны. Об этом эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа заявил в колонке для American Spectator.

CPO Joan Powers Солдаты армии США

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По мнению эксперта, которое приводит консервативный американский онлайн-журнал, независимость Украины не входит в число жизненно важных интересов США в сфере национальной безопасности.

«Украина, говоря словами старых дипломатов, находится в российской сфере влияния. Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем начистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины», — подчеркнул Семпа.

Он добавил, что отношения между Россией и Западом стали хуже из-за необоснованного расширения НАТО на восток, хотя Россия не является такой угрозой, какой прежде был СССР. Основная угроза — это Китай, но Вашингтон сейчас проводит ошибочную политику, способствуя сближению Москвы и Пекина.

Семпа полагает, что западным лидерам стоило бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в западных СМИ выходят публикации о якобы агрессивных намерениях России в отношении Украины. В Москве их не раз опровегали. Так, в российском МИД заявили, что тезис о мифической «российской угрозе» был запущен как дезинформация.

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