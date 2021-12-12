Москва, , 20:28 — REGNUM Западные страны перебрасывают под видом инструкторов на территорию Украины боевиков, заявила 12 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Военные учения. Украина 7th Army Training Comma

«Украина накачивается вооружениями — речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — сказала Захарова в эфире телеканала «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что предупредил президента РФ Владимира Путина об отправке американских военных в страны «Бухарестской девятки» (речь идет о европейских странах, расположенных на восточном фланге НАТО) «в случае нападения РФ на Украину».

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