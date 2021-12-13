Москва, 13 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Лекарство от алкоголизма дисульфирам оказалось эффективным в лечении COVID-19, показало исследование специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы показало.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Как выяснили специалисты, лекарство снизило число случаев заболевания COVID-19 на 34%.

Как отметила главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств им. В.А. Потёмкина ЮУрГУ Мария Гришина, препарат снижает выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола, пишут «Известия».

Таким образом, препарат может ослабить симптомы тяжёлой формы COVID-19, подавляя белок, участвующий в гипервоспалении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) смоделировали влияние штамма коронавируса «Омикрон» на течение пандемии. При оптимистичном сценарии до апреля в Англии от COVID-19 могут погибнуть 24,7 тыс. человек, при пессимистичном — 74,8 тыс. Ученые также предупредили, что к концу года «Омикрон», вероятно, станет доминирующим вариантом коронавируса в Альбионе.

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