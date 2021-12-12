Лондон, , 09:40 — REGNUM Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) смоделировали влияние штамма коронавируса «Омикрон» на течение пандемии. При оптимистичном сценарии до апреля в Англии от COVID-19 могут погибнуть 24,7 тыс. человек, при пессимистичном — 74,8 тыс. Ученые также предупредили, что к концу года «Омикрон», вероятно, станет доминирующим вариантом коронавируса в Альбионе. Об этом 12 декабря пишет Guardian. Исследователи пришли к выводу, что, если не принять дополнительных мер, «Омикрон» может вызвать новую волну циркуляции вируса, которая приведет к более частым госпитализациям. Оптимистичный сценарий предполагает высокий иммунный ответ у граждан страны и эффективность бустерных прививок. В этих условиях в период до 30 апреля госпитализированы могут быть 175 тыс. пациентов и 24,7 тыс. — умереть. А пессимистичный сценарий предполагает низкий иммунный ответ. В этом случае, если не будут предприняты дополнительные меры, число госпитализаций составит 492 тыс. и смертей — 74,8 тыс.

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По данным доктора Ника Дэвиса из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний, эти предварительные оценки показывают, что «Омикрон» быстро превосходит «Дельту», уклоняясь от действующих вакцин.