Прага, 12 декабря, 2021, 21:29 — ИА Регнум. В столице Чехии Праге проходит акция протеста с требованием к властям отменить распоряжение министерства здравоохранения об обязательной вакцинации против COVID-19 пенсионеров и представителей ряда профессий.

Pixabay.com Акция протеста

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Во время митинга активисты проводили сбор подписей под петицией к властям с требованием отменить обязательную вакцинацию.

Под документом поставили подписи уже более 40 тыс. человек, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее акции протеста против ужесточения ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, состоялись в Люксембурге.

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