Люксембург, , 00:21 — REGNUM Акции протеста против ужесточения ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, состоялись в Люксембурге. Об этом 11 декабря сообщила газета Quotidien.

Люксембург Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Сотни человек вышли на улицу в столице государства, городе Люксембурге, протестую против выступая против принудительной вакцинации и QR-кодов. В течение дня к протестующим постоянно присоединялись новые демонстранты. Конечное число участников акции составило около 1,5 тыс. человек.

Протестующие попытались пройти в центр города, который был заблаговременно перекрыт властями, и это привело к столкновениям с полицией. Часть демонстрантов стала закидывать сотрудников полиции бутылками и петардами. Силовики вынуждены были использовать водомёты для разгона толпы.

В результате акции протеста было задержано около 20 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUMсообщало об акции протеста учителей в Италии. Участники акции говорили о хроническом недофинансировании и «постоянном обнищании» сферы образования в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Учителя Италии провели акции протеста по всей стране