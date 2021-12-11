Хабаровск, 11 декабря, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Хабаровском крае темпы вакцинации населения от нового коронавируса с октября выросли в шесть раз. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения 11 декабря сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

минздрав Хабаровского края «С октября 2021 года темпы вакцинации в регионе увеличились в шесть раз, в день первым компонентом прививается около 3,5 тыс. человек, завершают курс вакцинации около двух тысяч».

Отмечается, что всего в крае работают 140 пунктов вакцинации и 207 выездных бригад. Также, в рамках проекта «Медицинские субботы», учителя и родители могут привиться в 21 пункте вакцинации в школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, которые работают в выходные дни.

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В настоящее время в Хабаровском крае начали вакцинацию 521 306 человек, завершили курс (получили вторую прививку) — 456 225 человек. Ревакцинацию двух или однокомпонентной вакциной прошли 54 204 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) обеспокоена тем, что в школах Хабаровского края открыты пункты вакцинации от коронавируса.

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