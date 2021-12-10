Хабаровск, , 10:16 — REGNUM В Хабаровском крае от коронавируса проходят лечение более 12 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов нуждаются в ежедневной кислородной поддержке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» Николай Хижняк © ИА REGNUM

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По информации краевого минздрава, 400 пациентов находятся в тяжелом состоянии с поражением легких более 75%.

На 10 декабря с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 114 768 носителей коронавируса (+511 за минувшие сутки), выздоровели 100 977 пациентов, 1106 человек скончались — за сутки восемь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре складывается наиболее сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусу — ежедневный прирост зараженных составляет более 300 человек. Количество заявок на вызов скорой помощи достигло максимальных значений — до 1000 и более в сутки.