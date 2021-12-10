Москва, 10 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Руководство России намерено изложить Соединённым Штатам Америки и НАТО своё концептуальное видение вопроса безопасности в Европе. Готовится соответствующий документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По словам Пескова, в Кремле сейчас формулируют своё понимание, концептуальное видение того, о чем президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили 7 декабря. Путин сказал Байдену, что Москва весьма оперативно, в течение буквально недели подготовит и передаст такой документ. «В свою очередь президент США говорил о том, что если говорить вообще о субстанциях, которые касаются Североатлантического альянса, то он бы предпочёл привлекать к диалогу ряд стран НАТО», — добавил пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, на которых преобладала тема обстановки вокруг Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее заявила, что американская сторона намерена продолжать взаимодействие с Россией по вопросам безопасности в Европе.