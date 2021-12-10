Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена запустить диалог России и НАТО по ситуации вокруг Украины. Об этом неназванные дипломаты рассказал агентству Bloomberg.

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Критику вызвала идея о том, чтобы «горстка союзников» по НАТО могла встретиться с Россией «для обсуждения наращивания военной мощи вдоль границ Украины», говорится в публикации. Так, власти одной из стран в этом регионе «в ярости» и требуют немедленных разъяснений по плану Байдена, рассказал один из дипломатов.

Второй собеседник издания пояснил, что беспокойство наблюдается на восточном фланге НАТО, в странах, находившихся под влиянием Советского Союза. Теперь эти государства оказались «на передовой против агрессивной России» и переживают о том, к каким уступкам могут привести предложенные Байденом переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, Вопрос об угрозе расширения НАТО на восток поднял президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Байденом 7 декабря. Днём позже американский лидер заявил, что США готовы обсудить это в ближайшее время.

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