7 Декабря
 
8:48

Андрей Безруков на Соловьёв Live: «Они [США] не согласны меняться, то, как они понимают Россию, то, как они понимают Путина. Им невыгодно понимать».

8:43

В Исследовательской службе Конгресса США подготовили доклад по поводу «концентрации» российских войск возле границы с Украиной. С документом ознакомился RT.

Как полагает автор доклада Эндрю Боуэн, Москва может готовиться к будущему вероятному конфликту с Киевом, причём он упоминает возможность операции в ответ на попытку украинской власти вернуть контроль над самопровозглашёнными республиками Донбасса.

«Размещение подразделений и техники ближе к украинской границе позволит России сократить время, необходимое на мобилизацию, в случае, если она решит перейти к наступательным операциям или отреагировать на усилия Украины по возврату Донбасса военным путём», — говорится в материале.

8:41

Глава ЦРУ считает, что Россия может «рискнуть» напасть на Украину

Американской разведке неизвестны намерения России относительно Украины, однако в США должны понимать готовность Москвы пойти на риск в вопросе использования силы, заявил 6 декабря директор ЦРУ Уильям Бернс.

8:40

Трамп считает, что Байден будет слишком слабым на переговорах с Путиным

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом станут «нечестным матчем» для США, заявил 6 декабря бывший американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax.

8:39

Собкор ВГТРК в Вашингтоне Денис Давыдов — на Соловьёв Live:

«Байден вынужден перед американскими журналистами говорить о том, что не приемлет ничьих «красных линий». Но республиканская пресса позиции Байдена против Путина в переговорах оценивает как слабые».

8:37

Зеленский заявил, что согласовал с Блинкеном позиции перед разговором Путина и Байдена. По его словам, Киев и Вашингтон продолжат действовать в координации.

RT.

8:36

США могут ограничить возможность обмена рубля на иностранные валюты и ввести санкции против российских банков в случае «вторжения РФ на Украину», пишет «Блумберг».

По информации агентства, которое ссылается на «осведомленные источники», помимо банков санкции могут затронуть Российский фонд прямых инвестиций. (РИА Новости).

8:35

Администрация США считает, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Его слова цитирует РИА Новости.

Он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину».

«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование, с нашей точки зрения, ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — сказал представитель администрации.

Россия отрицает обвинения стран Запада в подготовке «вторжения» на Украину.

8:32

Лидеры западных стран обеспокоились жёсткой риторикой России по Украине

В ходе телефонного разговора президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги выразили солидарность с тем, что именно дипломатия, прежде всего в рамках «нормандского формата», «является единственным путём к урегулированию конфликта в Донбассе через реализацию Минских соглашений». Они также «призвали Россию к деэскалации напряжённости».

8:29

Первая встреча Путина и Байдена — тогда офлайн — состоялась 16 июня в Женеве. Приняли заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями. Совместную пресс-конференцию проводить не стали, выступили каждый перед своим пулом журналистов.

8:27

«Путин успокоит старика Байдена»: эксперт спрогнозировал итоги переговоров

Президент России Владимир Путин, вероятно, сумеет успокоить своего американского коллегу Джо Байдена во время переговоров по видеосвязи. Об этом 6 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

8:25

СМИ сообщили о подготовке в США санкций против банков России

Источники допускают, что президент США Джо Байден может сказать о новых санкциях президенту России Владимиру Путину в ходе предстоящих 7 декабря переговоров.