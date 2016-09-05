Президент России Владимир Путин вернулся из Индии в Сочи, откуда сегодня, 7 декабря, подключится к видеоконференции с американским президентом Джо Байденом.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, общение будет «продолжительным», пройдет в закрытом режиме, покажут только первые кадры. Обсуждать будут отношения между РФ и США, ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО в сторону российских границ и «инициативу Путина о гарантиях безопасности».

Байден в беседе с Путиным затронет в том числе «кибербезопасность и иные вопросы отношений РФ и США», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Любопытно, что, в отличие от Владимира Путина, график Джо Байдена на 7 декабря состоит только из одного мероприятия — виртуального контакта с Владимиром Путиным.

Глава Российского государства намерен также принять участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии московского метро. Мероприятие пройдёт в формате видеосвязи.

«Движение будет открыто на участке от «Мневников» до «Каховской». Семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров», — говорится в сообщении Кремля.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте также: Псаки пообещала, что Байден будет говорить с Путиным не только про Украину

Читайте также: Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина с Байденом

Читайте ранее в этом сюжете: Визит Владимира Путина в Индию – все новости