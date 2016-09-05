Андрей Безруков на Соловьёв Live: «Они [США] не согласны меняться, то, как они понимают Россию, то, как они понимают Путина. Им невыгодно понимать».
В Исследовательской службе Конгресса США подготовили доклад по поводу «концентрации» российских войск возле границы с Украиной. С документом ознакомился RT.
Как полагает автор доклада Эндрю Боуэн, Москва может готовиться к будущему вероятному конфликту с Киевом, причём он упоминает возможность операции в ответ на попытку украинской власти вернуть контроль над самопровозглашёнными республиками Донбасса.
«Размещение подразделений и техники ближе к украинской границе позволит России сократить время, необходимое на мобилизацию, в случае, если она решит перейти к наступательным операциям или отреагировать на усилия Украины по возврату Донбасса военным путём», — говорится в материале.
Глава ЦРУ считает, что Россия может «рискнуть» напасть на Украину
Американской разведке неизвестны намерения России относительно Украины, однако в США должны понимать готовность Москвы пойти на риск в вопросе использования силы, заявил 6 декабря директор ЦРУ Уильям Бернс.
Трамп считает, что Байден будет слишком слабым на переговорах с Путиным
Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом станут «нечестным матчем» для США, заявил 6 декабря бывший американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax.
Собкор ВГТРК в Вашингтоне Денис Давыдов — на Соловьёв Live:
«Байден вынужден перед американскими журналистами говорить о том, что не приемлет ничьих «красных линий». Но республиканская пресса позиции Байдена против Путина в переговорах оценивает как слабые».
Зеленский заявил, что согласовал с Блинкеном позиции перед разговором Путина и Байдена. По его словам, Киев и Вашингтон продолжат действовать в координации.
RT.
США могут ограничить возможность обмена рубля на иностранные валюты и ввести санкции против российских банков в случае «вторжения РФ на Украину», пишет «Блумберг».
По информации агентства, которое ссылается на «осведомленные источники», помимо банков санкции могут затронуть Российский фонд прямых инвестиций. (РИА Новости).
Администрация США считает, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Его слова цитирует РИА Новости.
Он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину».
«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование, с нашей точки зрения, ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — сказал представитель администрации.
Россия отрицает обвинения стран Запада в подготовке «вторжения» на Украину.
Лидеры западных стран обеспокоились жёсткой риторикой России по Украине
В ходе телефонного разговора президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги выразили солидарность с тем, что именно дипломатия, прежде всего в рамках «нормандского формата», «является единственным путём к урегулированию конфликта в Донбассе через реализацию Минских соглашений». Они также «призвали Россию к деэскалации напряжённости».
Первая встреча Путина и Байдена — тогда офлайн — состоялась 16 июня в Женеве. Приняли заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями. Совместную пресс-конференцию проводить не стали, выступили каждый перед своим пулом журналистов.
«Путин успокоит старика Байдена»: эксперт спрогнозировал итоги переговоров
Президент России Владимир Путин, вероятно, сумеет успокоить своего американского коллегу Джо Байдена во время переговоров по видеосвязи. Об этом 6 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
СМИ сообщили о подготовке в США санкций против банков России
Источники допускают, что президент США Джо Байден может сказать о новых санкциях президенту России Владимиру Путину в ходе предстоящих 7 декабря переговоров.