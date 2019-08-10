9 Декабря
 
15:10

«Новые люди» объяснили корректировку норм об иноагентах

Корректировка законодательства об иностранных агентах позволит сделать процедуру включения физлиц в реестр более прозрачной, считают депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым.

15:10

Путин поблагодарил СПЧ за спасение «сотен лесных гектаров»

Благодаря позиции СПЧ в России удалось избежать массового уничтожения лесов. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

15:09

Законопроект об иноагентах и принципалах внесен в Госдуму

Законопроект, существенно корректирующий законодательство для иностранных агентов, внесли в Госдуму депутаты от «Новых людей» во главе с Алексеем Нечаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

15:07

Путин: в РФ поставлен заслон незаконным схемам микрокредитных организаций

Мошенники в финансовой сфере на протяжении длительного времени оставались серьёзной проблемой в России. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.