«Новые люди» объяснили корректировку норм об иноагентах
Корректировка законодательства об иностранных агентах позволит сделать процедуру включения физлиц в реестр более прозрачной, считают депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым.
Путин поблагодарил СПЧ за спасение «сотен лесных гектаров»
Благодаря позиции СПЧ в России удалось избежать массового уничтожения лесов. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Законопроект об иноагентах и принципалах внесен в Госдуму
Законопроект, существенно корректирующий законодательство для иностранных агентов, внесли в Госдуму депутаты от «Новых людей» во главе с Алексеем Нечаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.
Путин: в РФ поставлен заслон незаконным схемам микрокредитных организаций
Мошенники в финансовой сфере на протяжении длительного времени оставались серьёзной проблемой в России. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.