Президент России Владимир Путин в четверг, 9 декабря, проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча с членами консультативного органа при президента организована в режиме видеоконференции. Она проходит накануне отмечаемого 10 декабря Дня прав человека — в 1948 году в эту дату Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев доложит президенту о ходе выполнения ряда его поручений, в том числе в сфере миграционной политики, о работе по выявлению случаев нарушения прав человека в местах заключения, а также представит предложения по реформированию законодательства о СМИ-иноагентах. Пройдет обмен мнениями между президентом и членами СПЧ, в который сейчас входит 47 человек, по широкому кругу вопросов, сообщила пресс-служба Кремля.

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