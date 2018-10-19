«Мы как мученики попадем в рай» — Путин о последствиях ядерной войны

Сочи, Краснодарский край, , 07:25 — REGNUM В случае начала ядерной войны агрессор будет уничтожен, а «мы как мученики попадем в рай», заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил Путин, добавив, что агрессор неизбежно будет уничтожен.

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При этом, подчеркнул глава государства, Россия не придерживается концепции превентивного применения ядерного оружия, однако располагает такими возможностями для ответного удара.

Напомним, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что сильнее всего безопасности Соединенных Штатов угрожает ядерное оружие, имеющееся в распоряжении России, а в меньшей степени — ядерные арсеналы таких держав, как Китай и Северная Корея.

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