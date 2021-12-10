Москва, 10 декабря, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Украинская сторона в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации в Донбассе предлагает абсурдные решения, например, пытается включить в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) представителей Германии и Франции, заявил 9 декабря журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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«Киев внес проект заявления, содержащий откровенно абсурдные предложения. Показательным примером было предложение украинской делегации до конца сегодняшнего дня радикально реформировать ССЦКК, включив туда Германию и Францию», — объяснил он.

По словам Грызлова, в ответ представители Донецкой и Луганской Народных Республик привели аргументы, почему не стоит расширять СЦКК, но «украинские представители упорно настаивали на своём нелепом предложении» несмотря на то, что в Донбассе продолжают гибнуть люди.

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«Они продолжили грубую имитацию переговоров, настойчиво уклоняясь от согласования с Донецком и Луганском каких-либо практических решений по актуальным вызовам соблюдения перемирия», — сказал Грызлов.

Ранее представитель России сообщал, что Киев в очередной раз отказался от согласования с ДНР и ЛНР будущего статуса Донбасса.