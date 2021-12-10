Киев, , 05:40 — REGNUM Украинская сторона предлагала обмен пленными по схеме 60 на 60, но в ответ был получен отказ. Об этом сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 9 декабря в эфире телеканала «1+1».

Война на Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как утверждает Арестович, украинской стороной были предложены три варианта по обмену пленными: 13 человек, 24 человека, и 58 либо 59 человек. Все три варианта были, по словам советника, отвергнуты.

Напомним, ранее Арестович утверждал, что Украина хотела бы вернуть около 90 человек во время следующего обмена пленными с республиками Донбасса. При этом он уточнил, что перспектив по обмену пленными нет, так как якобы курирующая этот вопрос Россия привязывает обмен пленными к политическим уступкам.

Стоит отметить, что в последний раз обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в апреле 2020 года, в формате «20 на 18».

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