Москва, 9 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Москва оказалась в холодной части мощнейшего антициклона, температура там опустится до отметок, нормальных для Ненецкого автономного округа. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил 9 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели, морозы, ледяные дожди: непогода в России и мире — все новости»

По его словам, в столичном регионе сейчас наблюдается не только сильное вымораживание, но и адвекция воздушных масс с севера и северо-востока. Температура соответствует самому холодному дню в году — 31 января, такие морозы пришли на 50 дней раньше.

«Завтра антициклон ещё приблизится к Москве, и температура будет ниже нормы на 8−10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьёзные морозы», — подчеркнул Вильфанд.

Синоптик пояснил, что холодный воздух пришёл с Новой Земли. Ночью в Московской области будут морозы до минус 22 градусов, днём температура повысится до минус 13−15 градусов.

Читайте также: Метеоролог рассказал, какие регионы России окажутся в эпицентре холода