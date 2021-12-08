Москва, , 02:48 — REGNUM Архангельская, Магаданская области, Карелия и Чукотка окажутся до конца рабочей недели в эпицентре аномального холода. Об этом сообщил 7 декабря журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мороз Anyt_Havaub

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

По словам специалиста, на европейской части России самые интенсивные аномалии по отрицательным температурам будут наблюдаться в Архангельской области и Карелии. До конца рабочей недели в этих регионах установится температура на 7−11 градусов ниже климатической нормы.

В Архангельской области ожидается −20…−21 градус, в Карелии столбик термометра опустится до −18…−23 градусов.

Самые заметные понижения температуры в азиатской части страны будут наблюдаться в Магаданской области и в Чукотском АО. В этих регионах температура ниже климатической нормы на 7−11 градусов, но морозы ожидаются сильнее, чем в европейской части России, до −48…−49 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по прогнозам синоптиков, сильные холода с северо-запада Европейской части России не дойдут до Москвы и Подмосковья.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптик пообещал, что морозы с северо-запада России не придут в Москву