Москва, 9 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России — оставил без ответа вопрос введения QR-кодов для подростков 12−17 лет после начала их вакцинации от COVID-19.

NIAID Вакцинация

«Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы его задали в оперативный штаб в правительстве», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о мнении администрации президента РФ, необходимы ли QR-коды для подростков, чтобы стимулировать их пройти вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина «Спутник М» была зарегистрирована Минздравом РФ 24 ноября текущего года. Препарат будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков от 12 до 17 лет включительно.

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