Москва, , 00:32 — REGNUM Центр имени Гамалеи готов принять госзаказ и произвести 10 млн доз вакцины «Спутник М» от COVID-19 для подростков. Об этом 3 декабря сообщил директор Центра Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

Как пояснил специалист, в стране всего около 10 млн подростков и Центр имени Гамалеи готов принять госзаказ на 10 млн комплектов. Гинцбург уточнил, что многое зависит о решения родителей подростков.

По словам Гинцбурга, в настоящее время контроль качества проходят около 150 тыс. комплектов «Спутник М». До конца года запланировано выпустить в гражданский оборот до 250 тыс. комплектов.

Напомним, вакцина «Спутник М» была зарегистрирована Минздравом РФ 24 ноября текущего года. Препарат будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков от 12 до 17 лет включительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал о разработке вакцины от коронавируса для детей от пяти до 11 лет.

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