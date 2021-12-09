Сеул, 9 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 34 человек, включая 22 представителя сухопутных войск, шесть представителей военно-воздушных сил, одного представителя морской пехоты и четырех представителей специального подразделения при министерстве.

Известно, что 31 военнослужащий заразился коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 885.

Общее число подтверждённых случаев заражения в вооружённых силах увеличилось до 2617.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7102 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 496 584.

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