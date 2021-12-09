Сеул, , 05:05 — REGNUM В Южной Корее уже второй день подряд выявляют свыше семи тысяч зараженных коронавирусом нового типа ежесуточно, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В частности, за минувшие сутки в республике выявили 7102 случая инфицирования SARS-CoV-2. При этом в стране продолжает расти число пациентов в критическом состоянии. По данным центра, к 9 декабря в Южной Корее числится рекордное число тяжело больных COVID-19 людей — 857 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 496 584. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 57 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 4077 человек.