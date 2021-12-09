Берлин, 9 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Военную эскалацию в ситуации с Украиной нельзя допустить, ослабить напряжение нужно дипломатическим путём на основе Минских соглашений, заявила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 9 декабря в Париже. Её выступление транслировали соцсети.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина разносит Донбасс — все новости»

По словам Бербок, вступившей в должность 8 декабря, партнёры по Евросоюзу должны искать возможности для вклада в дипломатическое решение. Решающую роль в ситуации с Украиной играют Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе.

«Абсолютная цель — избежать военную эскалацию», — подчеркнула Бербок.

При этом глава МИД высказалась в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и добавила, что Россия «за очередное нарушение границ» может заплатить высокую цену.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз опровергали заявления о возможном вторжении РФ на украинскую территорию. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такого рода предположения пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что угрозы со стороны России ни для кого нет.

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