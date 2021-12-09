Киев, , 10:29 — REGNUM Новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует обеспечить России «холодный душ», полагает украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Об этом дипломат заявил в интервью газете Berliner Zeitung.

Андрей Мельник МЗС України

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Мельник рассчитывает, что Шольц, вступивший в должность 8 декабря, организует противодействие политике РФ. Украина, по его словам, надеется на «мощный голос из Берлина» и «холодный душ» для Москвы, которая якобы вынашивает агрессивные планы.

Дипломатия Шольца, надеется украинский посол, поможет «предотвратить новую войну в Европе» и освободить «от оккупации» Крым и Донбасс. Ещё одна надежда Киева — на скорый «нормандский саммит» в Берлине.

Также Мельник призвал к публикации «каталога жёстких и болезненных карательных мер» в отношении России, одна из которых — запрет эксплуатации газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве не раз опровергали недавние публикации в западных СМИ о том, что Россия якобы готовит агрессию против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что страна не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск в пределах своей территории никого беспокоить не должно.

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