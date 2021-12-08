Минск, 8 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Украина разворачивает группировку войск на белорусской границе с привлечением самолётов и вертолётов, а это может спровоцировать локальный конфликт. С таким предупреждением выступил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает 8 декабря БелТА.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

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Вольфович предположил, напомнив об инцидентах на белорусско-польской границе, что Киев посмотрел на борьбу поляков с нелегальными мигрантами. Польская сторона при этом применяет водомёты, слезоточивый газ, не пользуясь, к счастью, огнестрельным оружием.

По его словам, украинское руководство почему-то решило провести учения вблизи государственной границы под видом борьбы с нелегальной миграцией. При этом разворачивается группировка вооружённых сил, тяжёлое вооружение, привлекаются вертолёты и боевые самолёты.

«Это может привести к локальному конфликту», — сказал секретарь белорусского совбеза.

Так, недавно украинский боевой вертолёт нарушил белорусскую границу, это могло быть как разгильдяйством, так и провокацией. Однако Белоруссия не даёт поводов украинской стороне для демонстрации «удальства», добавил он.

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