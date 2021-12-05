Минск, 5 декабря 2021, 17:21 — REGNUM Белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной государственной границы будут действовать крайне жёстко при возникновении новых таких случаев, заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о нарушении границы украинскими летчиками.
Как заявили в пограничном комитете, инцидент произошел 4 декабря во время военных учений Украины на границе с Белоруссией.
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