Пенза, 8 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Пензе объявили розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19 жителей в возрасте старше 60 лет. Отмечается, что прививку необходимо поставить в период с 8 по 12 декабря, сообщает городская администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По информации мэрии, данная возрастная категория выбрана, как наиболее уязвимая перед заболеванием и его последствиями. Для участия в розыгрыше необходимо проживать в городе Пензе, пройти первичную вакцинацию первым компонентом с 8 по 12 декабря на любой площадке, до 14 декабря обратиться в комплексный центр социальной помощи своего района и предоставить специалистам копию справки о прививке.

Подарки разыграют в каждом районе города 15 декабря. В настоящее время формируется список призов.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Пензенской области с 8 ноября до 8 декабря приглашают принять участие в онлайн-флешмобе «Привился — значит защитил».

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