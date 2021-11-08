Пенза, , 13:05 — REGNUM Жителей Пензенской области приглашают принять участие в онлайн-флешмобе «Привился — значит защитил». Акция стартовала 8 ноября и продлится до 8 декабря, сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

#привилсязначитзащитил — онлайн-флешмоб в Пензенской области Pnzreg.ru

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Участникам флешмоба предлагается снять видео на спортивной площадке или во время занятия спортом с обращением к подписчикам «привился сам — защищаешь других». Видеоролики необходимо опубликовать в соцсетях с хэштегом #привилсязначитзащитил.

Организаторы планируют разыграть среди участников акции абонементы на услугу спортивного учреждения (по выбору победителя).

Как заверили в ведомстве, мероприятие направлено на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции и популяризации вакцинации среди жителей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции временно приостановлено проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения.

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