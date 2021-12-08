Москва, 8 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Протокола и фотофиксации достаточно для наложения штрафов на нарушителей, игнорирующих требование о ношении защитной маски. Расследований и экспертиз в таких случаях не требуется, следует из постановления коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.

Mos.ru Люди в масках в московском метрополитене

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Штраф об отсутствии маски оспорил в Верховном суде представитель продуктового магазина в московском районе Люблино. Продавец магазина находился без маски на рабочем месте, и это зафиксировала при проверке районная управа.

На магазин составили протокол о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности (статья 20.6.1КоАП РФ), суд оштрафовал его на 100 тыс. рублей. Представитель магазина, оспаривая штраф, указывал на отсутствие экспертизы по фотографии и допроса понятых.

Верховный суд согласился с выводами районного суда, присудившего штраф, и пояснил, что в данном случае нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике», чтобы установить вину. Фотография, на которой продавец изображён без маски на рабочем месте, является «достоверным и допустимым доказательством по делу», говорится в постановлении.

В суде также отметили, что административное расследование в данном случае не требуется. Оно предусмотрено для случаев, когда проводится экспертиза или иные процессуальные действия, требующие времени.

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