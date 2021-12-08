Сеул, 8 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Встреча представителей министерств иностранных дел Южной Кореи и Венгрии отменена из-за коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По их словам, встреча отменена в связи с тем, что у одного из членов венгерской делегации во главе с министром иностранных дел Петером Сийярто выявили коронавирус.

В связи с этим, встреча, которая была запланирована на 8 декабря 17:30 по местному времени, а также совместные пресс-релизы были отменены.

Известно, что это первый случай отмены дипломатических переговоров на высоком уровне из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7175 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 489 484.

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