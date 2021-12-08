Сеул, , 04:53 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки зафиксировали рекордное за все время пандемии число заражений коронавирусом нового типа — 7175 человек. Об этом сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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Отмечается, что впервые в республике за одни сутки выявляют свыше шести тысяч инфицированных. При этом предыдущий рекорд был установлен 4 декабря — тогда в стране зафиксировали 5352 случая заражения SARS-CoV-2. В среднем за прошедшую неделю в республике выявляли около 5 тыс. зараженных ежедневно.

Также за рекордных показатель зафиксирован по числу пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии. Их число за сутки выросло на 66 человек и теперь составляет 840 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 489 484. Также за минувшие сутки в стране скончались 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея умерли 4020 человек с COVID-19.