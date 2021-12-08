Сеул, 8 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 31 человека, включая 28 представителей сухопутных войск, двух представителей военно-воздушных сил, двух представителей морской пехоты и одного представителя специального подразделения при министерстве.

Известно, что 28 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 854.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2583.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7175 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 489 484.

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