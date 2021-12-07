Москва, 7 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Часть российских граждан, прибывших из Южно-Африканской республики, госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Любое недомогание, повышение температуры является основанием для того, чтобы человек был госпитализирован. Сейчас из общего количества приезжих — там почти под сотню — госпитализировано из обсерватора в стационар 24 человека», — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Попова уточнила, что у основного числа госпитализированных — положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, но среди них есть и пациенты с отрицательным результатом, но имеющие клинические проявления заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Роспотребнадзора сообщила, что в России пока подтверждено два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», по остальным пациентам исследования продолжаются.