Москва, , 16:48 — REGNUM В России на сегодняшний день подтверждено два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», по остальным пациентам продолжаются исследования. Об этом сообщила 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«П результатам секвенирования новый вариант коронавируса «Омикрон» выявлен у двух человек. По остальным лабораторные мероприятиям продолжаются», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19

Глава Роспотребнадзора уточнила, что на сегодняшний день на наличие штамма «Омикрон» обследованы более 5 тысяч человек, прибывших в Россию из-за стран, которые были определены оперштабом как страны с риском распространения нового варианта вируса.

По данным оперштаба, «Омикрон» может быть завезён в Россию в общей сложности из 50 стран.