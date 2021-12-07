Минск, 7 декабря, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Продовольственное эмбарго объявляет Белоруссия на ряд товаров из государств, ведущих недружественную в отношении страны политику, сообщили 7 декабря в пресс-службе белорусского правительства. Санкции вводятся с 1 января 2022 года в отношении США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритания, Черногории, Швейцарии.

cegoh Продовольственное эмбарго

Отмечается, что эмбарго вводится в качестве ответной меры. Под него подпадает широкий перечень товаров, «произведённых в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении» Белоруссии.

Отмечается, что постановление Совета министров Белоруссии «содержит ряд изъятий, и, в частности, не коснётся товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта».

В перечне запрещённых к ввозу в Белоруссию товаров — свиньи, свинина, мясо крупного рогатого скота, ряд субпродуктов, мясо солёное, в рассоле, сушёное или копчёное, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов.

Также под запрет попали молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи (кроме предназначенных для посева), фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты. Кроме того, запрет распространяется на кондитерские изделия и соль.