Москва, 7 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Пока рано говорить о том, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» повлияет на перспективы открытия границ и возобновления выдачи виз между странами ЕС и Россией. Об этом посол Дании в РФ Карстен Сендергорд заявил в опубликованном 7 декабря интервью РИА Новости.

Дюймовочка. Дания

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Пока я не видел ничего, что бы на это намекало», — сказал Сендергорд, добавив, что и Дания, и Россия, и ЕС следят за ситуацией с «Омикроном».

Также он воздержался от предположений по возобновлению туристических потоков в 2022 году. Всё зависит от того, куда и откуда едут люди. С одной стороны — возможные ограничения, с другой — рынок и желания людей, отметил посол.

Новый штамм наверняка будет распространяться, однако для Дании ключевой фактор — это уровень госпитализаций и смертность, а уровень заражений не столь важен. Сейчас число заражений увеличивается, но система здравоохранения справляется с числом госпитализаций, сказал Сендергорд.

Читайте также: Премьер Дании Фредериксен попросила прощения из-за отсутствия маски