Копенгаген, , 19:22 — REGNUM Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, заявила 4 декабря о том, что сожалеет из-за отсутствия защитной маски на ее лице при походе в магазин в центре Копенгагена. Об этом сообщается на ее странице Facebook.

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«Вчера я забыла надеть защитную маску для лица… Поэтому я сожалею и хочу еще раз поблагодарить всех за все, что мы делаем для того, чтобы не допустить распространения заражения (коронавирусом — прим.)», — отметила она.

Один из граждан снял Фредериксен на видео и выложил ролик в сети.

При этом стоит напомнить, что с 29 ноября в Дании вступил в силу ряд новых ограничений: ношение масок в магазинах и общественном транспорте в обязательном порядке.