Москва, 6 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Принуждение жителей России к вакцинации от COVID-19 противоречит духу и букве российской Конституции. Об этом 6 декабря заявил эксперт в области семейной политики и семейного образования, правовой аналитик Павел Парфентьев в ходе круглого стола «Обеспечение доступности социальной среды для людей с особенностями развития», который проводит Общественная палата РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM У входа. Qr-код

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Как напомнил Парфентьев, целью государства является не регулирование решений людей, а в первую очередь обеспечение гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина, а в особенности должна в этом случае должна идти речь о естественных правах и достоинстве личности.

«Особое место среди этих прав занимают такие конституционные права, как право на человеческое достоинство, на жизнь, на образование, на свободу передвижения, на телесную неприкосновенность, на доступ к медицинской помощи, на участие в культурной жизни», — также уточнил он

«Все эти права прямо затрагиваются в предлагаемом законопроекте (о QR-кодах о вакцинации — ред.). Его нормы несут две очень серьезные угрозы, вступающие в прямое противоречие с духом и буквой российской Конституции, речь об очевидной и скрытой дискриминации людей», — также добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что принудительная вакцинация от COVID-19 в России парадоксальным образом проводится на «добровольной» основе.