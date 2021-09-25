Нью-Йорк, США, 25 сентября 2021, 20:54 — REGNUM Работа по подготовке к саммиту «пятерки» СБ ООН, который может состояться для «начала в онлайн-формате», возобновляется. Об этом 25 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Сергей Лавров
Сергей Лавров

По его словам, провести саммит постоянных членов СБ ООН по причине пандемии предложил ранее президент страны Владимир Путин.

«Эта работа несколько затянулась, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Но сейчас мы ее возобновляем и хотим договориться с нашими партнерами … о конкретных вопросах, которые должны будут выноситься на повестку дня, и о формате».

Напомним, постоянными членами Совета Безопасности ООН являются Россия, США, Британия, Китай и Франция.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.