Москва, 6 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Вопрос о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 в России не имеет отношения к медицине. Об этом 6 декабря заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в ходе круглого стола «Обеспечение доступности социальной среды для людей с особенностями развития», который проводит Общественная палата РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«В данный момент проблема QR-тестирования, QR-кодирования и т.д. — это все не медицинская проблема, не медицинский аспект. У нас есть много несостыковок с коллегами, но я поддерживаю полностью (их) позицию в данном аспекте, потому что не ни одного подтвержденного исследования о том, что QR-коды, во-первых, являются эпидемиологически обоснованными, все снижения заболеваемости у нас не были никаким образом связаны с QR-кодами, а совершенно с другими действиями», — сказал он.

При этом Тимаков уточнил, что при введении QR-кодов, по его словам, происходит принуждение населения страны к вакцинации от COVID-19, так как указанный код дается только людям с иммунитетом, приобретённым с помощью вакцинации.

Также он подчеркнул, что на данный момент неизвестно, какой именно иммунитет от нового заболевания является эффективным, в то же время государство и Минздрав не признают наличие антител у переболевших, и потому это не является основанием для получения QR-кода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса мобильного приложения «Справочник врача» стало известно, что в России больше половины медиков не поддержали введение обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.