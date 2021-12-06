Москва, , 10:19 — REGNUM В России больше половины медиков не поддержали введение обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опроса мобильного приложения «Справочник врача», результаты которого 6 декабря приводит РБК.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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При этом противоположного мнения придерживается почти столько же респондентов — 49,7%.

Большинство опрошенных (86,6%) согласны с тем, что информационную кампанию по убеждению людей вакцинироваться нельзя назвать успешной.61,1% врачей считают, что больше всего ей помешали противоречащие друг другу заявления представителей власти о коронавирусе и самой вакцинации. Также среди причин названы невозможность СМИ доступно объяснить населению научные данные о пользе вакцинации, а также невнятные объяснения по поводу тяжелого течения заболевания и смертности от COVID-19 среди вакцинированных.

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Что касается законопроектов о введении QR-кодах, то 17% опрошенных врачей поддержали законопроекты с оговоркой, что предлагаемые ограничения будут расширены. 21,9% врачей согласны поддержать проект, если предлагаемые ограничения будут сокращены.

При этом более 36,5% опрошенных выступили против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, 24,6% полностью поддерживают законопроект в текущем виде.

Добавим, что участие в исследовании приняли 3079 врачей-специалистов из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о системе QR-кодов направлен для обсуждения в том числе в регионы, в Общественную палату, Совфед и Счётную палату.

Уже на текущей неделе вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса Виталий Савельев проведут встречи с депутатами всех фракций Госдумы по вопросу введения QR-кодов в России. Планируется, что первое чтение законопроекта может состояться 16 декабря.

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