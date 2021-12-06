Стокгольм, 6 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Надежду на то, что Россия предпочтет деэскалацию в ситуации с Украиной и отведет свои войска от границы выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил об этом в интервью шведскому телевидению, стенограмму беседы распространила 5 декабря пресс-служба Госдепа.

U.S State Department Энтони Блинкен

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«Я очень надеюсь, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям», — сказал Блинкен, говоря об итогах своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшемся 2 декабря в Стокгольме.

Также госсекретарь США отметил, что американская сторона готова помогать в этой ситуации и в частности, в вопросе продвижения минских соглашений. Последнее, по словам Блинкена, «может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине».

Кроме того, отмечается, что в ходе беседы с Лавровым глава американского внешнеполитического ведомства «хотел дать ясно понять», что в случае, «если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские вооружённые формирования стягиваются у посёлка Ясное (пригород Докучаевска), расположенного всего в 30 километрах от Донецка.