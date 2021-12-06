Москва, 6 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Ученые Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ) вместе с коллегами из Томского НИМЦ установили, что для лечения дыхательной недостаточности при повреждениях лёгких после COVID-19 могут использоваться ингаляции газовой смесью на основе ксенона. Результаты исследования опубликованы в журнале EXCLI Journal.

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Как выяснили ученые, ксенон воздействует на легочный сурфактант — вещество, которое препятствует спадению альвеол легких .

Атомы ксенона восстанавливают пораженный сурфактант и обеспечивают расправление спавшихся альвеол.

Как сообщало ИА REGNUM, четырехнедельный фиксированный интервал между получением первой и второй дозы вакцины от COVID-19 обеспечивает недостаточную защиту пациентов от болезни, в результате риск их смерти увеличивается на 10%. К таким выводам пришла группа учёных из Великобритании и Южной Кореи, исследовавшая ситуацию с вакцинацией в 13 странах Европы.

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